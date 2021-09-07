Жінка, яку ножем поранили брати-близнюки у Рівному, розповіла про напад: "живемо в одному під'їзді" (відео)

Що відомо про жінку

Ольга Пічугіна - мама двох доньок. Саме у той день вона відвела одну з них до дитсадка і поверталася додому. За її словами, вона не відразу зрозуміла, що сталося.

"Те, що вони мене порізали ножем, я зрозуміла, коли побачила той ніж. Хлопець тримав ніж, я побачила очі й побачила, що вони мене, мабуть, порізали, але ніж був чистий. Я подумала, що вони мене просто ручкою ножа вдарили. Потім підійшов перехожий чоловік, я трішки до нього повернулася і побачила калюжу крові. Він сказав: "Лежіть, не ворушіться", — каже Ольга.

У лікарні жінка вже побачила відео з камер спостереження, де на неї напали. Своїх нападників жінка раніше не знала. Однак, з'ясувалася що вона і близнюки живуть в одному будинку.

"Коли я дізналася, що ми з одного під'їзду, сказати, що в мене волосся підскочило дибки - це нічого не сказати", - розповіла вона.

Що кажуть медики про стан постраждалої

Як розповіли медики, жінці пощастило, адже вона отримала кілька колотих ран, але на щастя наскрізь лезо не пройшло. Також крім фізичних травм у жінки залишилися психологічні, тому зараз жінка займається з психологом.

Поліцейські лише одному із братів вручили підозру у скоєнні злочину, інший - проходить як свідок. Однак, справу можуть перекваліфікувати, якщо доведуть причетність іншого брата-близнюка до нападу.

За словами начальника Рівненського управління поліції Романа Штеба, брати дивилися заборонені фільми, де присутня жорстокість, і хотіли щось такого виду випробувати самі.