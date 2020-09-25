Жена заместителя мэра Ирпеня погибла от коронавируса: ее новорожденного малыша удалось спасти

Жена заместителя мэра Ирпеня умерла от COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Маркушина заразилась COVID-19 на последних сроках беременности

Жена заместителя мэра Ирпеня Наталья Маркушина скончалась от осложнений коронавируса в клинике Германии. Ее новорожденного сына удалось спасти.

34-летняя Наталья Маркушина заразилась коронавирусом на последнем месяце беременности. В клинику ее привезли уже в тяжелом состоянии и 27 августа в Украине она родила мальчика, и врачи оценили его состояние как удовлетворительное. Об этом сообщает ТСН.

Малыша назвали Марк. После родов состояние женщины начало ухудшаться и медикам пришлось подключить ее к искусственному аппарату вентиляции легких. Она впала в кому и была без сознания несколько дней. Чтобы спасти ей жизнь родственники организовали транспортировку в Германию. 10 дней Маркушина боролась за жизнь, но к сожалению, ее сердце не выдержало нагрузки, и она скончалась 24 сентября.

О Маркушиной в Ирпене отзываются тепло, она была профессиональным нотариусом и всегда помогала людям.

"Мне никогда не было так больно писать…Сегодня отошла в Вечность прекрасный человек – Наталья Маркушина (Бадрудинова) – жена моего друга, Александра Маркушина. Наталья Александровна ценой своей жизни подарила жизнь своему сыну", - написал коллега Маркушина Владимир Карплюк на своей странице в Facebook.

От коронавируса скончалась жена заместителя мэра Ирпеня Наталья Маркушина

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тернополе иностранец забрал малыша из больницы, где умерла его жена.

А также мы рассказывали о том, что в Беларуси скончалась мать 10 детей, один из ее сыновей пропал без вести.