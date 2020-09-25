В Тернополе иностранец забрал малыша из больницы, где умерла его жена: из глаз текли слезы

В Тернополе отец-иностранец забрал на родину своего малыша (коллаж РБК-Украина)

В Тернополе отец забрал из больницы ребенка, мать которого умерла

В больницу Тернополя мужчина-иностранец специально приехал из Замбии, чтобы забрать малышку, которую родила его жена. К сожалению, после родов 29-летняя женщина умерла. Вместе с мужчиной в больницу приехали родственники, когда ребенка забирали, отец плакал. Об этом сообщает "Тернополь.те".

Малышка родилась недоношенной и некоторое время находилась в педиатрическом отделении для недоношенных детей КНП "Тернопольская областная детская клиническая больница".

В ближайшее время иностранцы вместе с ребенком планируют вернуться на родину. В больнице медперсонал также не смог сдержать слез, за это время они привязались к девочке.

Генеральный директор медицинского учреждения Григорий Корицкий выразил искренние соболезнования родным по поводу невосполнимой утраты, а маленькой красотке пожелал счастья.

Отметим, что 29 августа в послеродовом отделении умерла 29-летняя гражданка Замбии. Женщину госпитализировали в срочном порядке, было проведено экстренное кесарево сечение. К сожалению, на 9 день после операции у роженицы возникла полиорганная недостаточность, ее сердце остановилось. В результате исследований у нее диагностировали коронавирус. Ребенка удалось спасти.

Отец забрал новорожденную дочку на родину, в Замбию (фото: ternopil.te.ua)

Как мы писали ранее, в Киевском перинатальном центре удалось выходить двойняшек, которые родились у мамы на 5 месяце беременности.