Жена Виктора Павлика сделала заявление о его алкоголизме: я его спасала

Жена артиста Виктора Павлика Катерина сейчас отдыхает с ним, мамой и малышом в Буковеле. Но это не мешает ей общаться с подписчиками в соцсети. В одном из таких разговоров молодая мама поделилась очень сокровенным. Она призналась, что когда-то ее муж очень прикладывался к бутылке.
Об этом она поведала в Instagram-stories.
Один из подписчиков Кати задал вопрос, осознает ли Виктор, что жена для него - глоток свежего воздуха и смысл нормальной семейной жизни.
На это Репяхова ответила, что Виктор Франкович не только отдает себе отчет, но и сказал, что если бы не Екатерина - его бы не было уже в живых. Супруга певца сообщила, что спиртное доводило Павлика до реанимации, но никого это не интересовало.
"Конечно понимает. Его слова: "Я бы уже не жил, не встретив тебя". У Виктора были большие проблемы с алкоголем, доходящие до реанимаций. И последний раз ему сказали, что следующий раз может быть последним. И никого это глобально не интересовало. Он был один на один с этой проблемой", - отметила Екатерина.
Кроме того, Репяхова рассказала, что когда встретила исполнителя, у него біла куча долгов.
"Когда я встретила мужа, у него был не один кредит. Сейчас мы все закрыли. Осталась квартира, в скором будущем закроем и этот вопрос. И наконец-то начнем копить на свое жилье", - сказала Екатерина.
Скриншот (instagram.com/repyahovakate)
Напомним, что перед новогодними праздниками Виктор и Екатерина сильно поссорились – жена певца даже подумывала уйти от него, но затем микроклимат в семье наладился.
Супруги нашли общий язык, а артист пообещал обратиться к психологу.
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