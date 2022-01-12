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Дружина Віктора Павліка зробила заяву про його алкоголізм: я його рятувала

Автор: Людмила Жукова

Дружина артиста Віктора Павліка Катерина зараз відпочиває з ним, мамою і малюком в Буковелі. Але це не заважає їй спілкуватися з передплатниками в соцмережі. В одній з таких розмов молода мама поділилася дуже потаємним. Вона зізналася, що колись її чоловік дуже прикладався до пляшки.

Про це вона повідала в Instagram-stories.

Один з підписників Каті поставив питання, чи усвідомлює Віктор, що дружина для нього - ковток свіжого повітря і сенс нормального сімейного життя.

На це Репяхова відповіла, що Віктор Франкович не тільки усвідомлює, а й сказав, що якби не Катерина - його б не було вже в живих. Дружина співака повідомила, що спиртне доводило Павлика до реанімації, але нікого це не цікавило.

"Звичайно розуміє. Його слова: "Я б вже не жив, не зустрівши тебе". У Віктора були великі проблеми з алкоголем, що доходять до реанімацій. І останній раз йому сказали, що наступний раз може бути останнім. І нікого це глобально не цікавило. Він був один на один з цією проблемою", - зазначила Катерина.

Реп'яхова розповіла, що коли зустріла виконавця, у нього була купа боргів.

"Коли я зустріла чоловіка, у нього був не один кредит. Зараз ми все закрили. Залишилася квартира, в недалекому майбутньому закриємо і це питання. І нарешті почнемо накопичувати на своє житло", - поділилася Катерина.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що перед новорічними святами Віктор і Катерина сильно посварилися - дружина співака навіть подумувала піти від нього, але потім мікроклімат в родині налагодився.

Подружжя знайшло спільну мову, а артист пообіцяв звернутися до психолога.

Також ми писали, що Дружина Віктора Павліка поскаржилася на сервіс і ціни в Буковелі.

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Виктор Павлик