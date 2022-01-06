Жена Виктора Павлика пожаловалась на сервис и цены в Буковеле: я ушла голодная

Во-первых, супруга певца сообщила, что обед на двоих с мамой в заведении Aston им обошелся в 855 гривен. Они заказали пасту, салат, десерт и два кофе.

"Обедаем с мамой. Обслуживание ужасное. Что не скажешь о другом разе, когда мы были тут с мужем. Было очень приятно и быстро", - рассказала Репяхова.

Также Катерина сообщила, что она час прождала салат в этом заведении и ей его не принесли.

"Я ушла голодная. Очень не рекомендую вам это место. Я ушла, никто даже не извинился", - пожаловалась она.

После этого жена артиста уже начала хвалить другие заведения.

В Буковеле цены кусаются (фото: instagram.com/repyahovakate)