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Дружина Віктора Павліка поскаржилася на сервіс і ціни в Буковелі: я пішла голодна

Автор: Людмила Жукова

Дружина артиста Віктора Павліка Катерина зараз відпочиває з мамою в Буковелі. У соцмережі вона детально повідомляє про сервіс і якість обслуговування, а також ціни на гірськолижному курорті. Цього разу вона поскаржилася на один із закладів.

Свій відгук вона написала в Instagram.

По-перше, дружина співака повідомила, що обід на двох з мамою в закладі Aston їм обійшовся в 855 гривень. Вони замовили пасту, салат, десерт і дві кави.

"Обідаємо з мамою. Обслуговування жахливе. Що не скажеш про інший раз, коли ми були тут з чоловіком. Було дуже приємно і швидко", - розповіла Репяхова.

Також Катерина повідомила, що вона годину прочекала салат в цьому закладі і їй його не принесли.

"Я пішла голодна. Дуже не рекомендую вам це місце. Я пішла, ніхто навіть не вибачився", - поскаржилася вона.

Після цього дружина артиста вже почала хвалити інші заклади.

У Буковелі ціни кусаються (фото: instagram.com/repyahovakate)

Як ми писали раніше, Павлік з дружиною показали, як відзначили перший Новий рік з синочком.

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Виктор Павлик