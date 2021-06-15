Жена Виктора Павлика показала, что он подарил ей за рождение сына (фото)

Похоже, что новоиспеченная мама отошла от родов, поскольку постепенно возвращается к своему бюргерства, и активно снимает сторис для своего Instagram. Там, она поделилась с поклонниками, что ей муж подарил за сына.

Фото: Павлик подарил жене особый подарок (instagram.com/repyahovakate)

Певец презентовал молодой жене золотое кольцо с изображением ножки младенца. Также кольцо украшено фианитами, и его стоимость составляет шесть тысяч гривен.

Катерина сразу примерила украшение и сделала снимок на пальце, а рядом с рукой мамы виднеются ручки мальчика.

Фото: Павлик подарил жене особый подарок (instagram.com/repyahovakate)