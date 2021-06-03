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Экс-жена Виктора Павлика призналась, как узнала об измене мужа: стало страшно, что я некрасивая

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Четверг 03 июня 2021 09:16
Экс-жена Виктора Павлика призналась, как узнала об измене мужа: стало страшно, что я некрасивая Бывшая жена Виктора Павлика поразила признанием (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала, как в первый раз узнала о молодой любовнице мужа Екатерине. Она сильно испугалась и начала искать недостатки в своей внешности.

Об этом она поведала на своей Facebook-странице.

"Когда я узнала, что у моего мужа есть любовница, земля ушла из под ног…Стало очень страшно, что останусь одна, что я некрасивая, старая и как женщина никому не буду нужна… Морщины, которых я не замечала - вдруг стали огромными, так мозг отреагировал на все мои негативные мысли и чувства", - написала Созаева.

После этого бывшая супруга артиста решила сделать фотосессию, чтобы почувствовать себя уверенно.

"И я решила почудить "напоследок" - сделать фотосессию. И посмотрев на результат увидела себя со стороны - красивой, озорной девочкой - женщиной, главное нравящейся себе самой! С этого и началось мое психологическое исцеление и понимание, что все начинается с себя!" - резюмировала она.

Напомним, что Виктор Павлик и Лора Созаева разошлись в 2018 году. Тогда артист начал жить со своим концертным директором Катериной Репьяховой. Потом он женился на ней и на днях они отпраздновали первую годовщину. Сейчас пара ждет ребенка, которого решили назвать Мишей.

Как мы ранее писали, жена Виктора Павлика раскрыла, будет ли он присутствовать на родах.

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