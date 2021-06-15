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Жена Виктора Павлика показала, что он подарил ей за рождение сына (фото)

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Вторник 15 июня 2021 19:28
Жена Виктора Павлика показала, что он подарил ей за рождение сына (фото) Фото: Павлик подарил жене особый подарок (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Тетяна Самарук

55-летний певец Виктор Павлик снова стал отцом. 15 июня его новая жена Екатерина Репьяхова родила своего первенца, и показала подарок, который подарил Павлик.

Фото подарка она опубликовала на своей странице в Instagram.

Похоже, что новоиспеченная мама отошла от родов, поскольку постепенно возвращается к своему бюргерства, и активно снимает сторис для своего Instagram. Там, она поделилась с поклонниками, что ей муж подарил за сына.

Жена Виктора Павлика показала, что он подарил ей за рождение сына (фото)

Фото: Павлик подарил жене особый подарок (instagram.com/repyahovakate)

Певец презентовал молодой жене золотое кольцо с изображением ножки младенца. Также кольцо украшено фианитами, и его стоимость составляет шесть тысяч гривен.

Катерина сразу примерила украшение и сделала снимок на пальце, а рядом с рукой мамы виднеются ручки мальчика.

Жена Виктора Павлика показала, что он подарил ей за рождение сына (фото)Жена Виктора Павлика показала, что он подарил ей за рождение сына (фото)

Фото: Павлик подарил жене особый подарок (instagram.com/repyahovakate)

Как мы ранее писали, бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала, как впервые узнала о молодой любовнице мужа Екатерине.

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