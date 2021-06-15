Дружина Віктора Павліка показала, що він подарував їй за народження сина (фото)

55-річний співак Віктор Павлік знову став батьком . 15 червня його нова дружина Катерина Реп'яхова народила свого первістка, і показала подарунок, який подарував Павлік.

Фото подарунка вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram .

Схоже, що новоспечена мама відійшла від пологів, оскільки поступово повертається до свого блогерства, і активно знімає сторіс для свого Instagram. Там, вона поділилася з прихильниками, що їй чоловік подарував за сина.

Фото: Павлік подарував дружині особливий подарунок (instagram.com/repyahovakate)

Співак презентував молодій дружині золоту каблучку з зображенням ніжки немовля. Також каблучка оздоблена фіанітами, і її вартість складає шість тисяч гривень.

Катерина одразу приміряла прикрасу і зробила знімок на пальці, а поруч із рукою мами видніються ручки хлопчика.

Фото: Павлік подарував дружині особливий подарунок (instagram.com/repyahovakate)