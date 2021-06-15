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Дружина Віктора Павліка показала, що він подарував їй за народження сина (фото)

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Вівторок 15 червня 2021 19:28
Дружина Віктора Павліка показала, що він подарував їй за народження сина (фото) Фото: Павлік подарував дружині особливий подарунок (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Тетяна Самарук

55-річний співак Віктор Павлік знову став батьком. 15 червня його нова дружина Катерина Реп'яхова народила свого первістка, і показала подарунок, який подарував Павлік.

Фото подарунка вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Схоже, що новоспечена мама відійшла від пологів, оскільки поступово повертається до свого блогерства, і активно знімає сторіс для свого Instagram. Там, вона поділилася з прихильниками, що їй чоловік подарував за сина.

Дружина Віктора Павліка показала, що він подарував їй за народження сина (фото)

Фото: Павлік подарував дружині особливий подарунок (instagram.com/repyahovakate)

Співак презентував молодій дружині золоту каблучку з зображенням ніжки немовля. Також каблучка оздоблена фіанітами, і її вартість складає шість тисяч гривень.

Катерина одразу приміряла прикрасу і зробила знімок на пальці, а поруч із рукою мами видніються ручки хлопчика.

Дружина Віктора Павліка показала, що він подарував їй за народження сина (фото)Дружина Віктора Павліка показала, що він подарував їй за народження сина (фото)

Фото: Павлік подарував дружині особливий подарунок (instagram.com/repyahovakate)

Як ми раніше писали, колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва розповіла, як вперше дізналася про молоду коханку чоловіка Катерину.

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