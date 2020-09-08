Жена Виктора Павлика отменила их свадьбу на 80 гостей: ни о чем не жалею

Катерина Репяхова сообщила фанатам о том, что ее свадьба с Виктором Павликом отменена. Она обратилась к поклонникам и объяснила, почему было принято такое решение.

Жена Виктора Павлика Катерина Репяхова сообщила, что официальное мероприятие по случаю их вступления в брак отменено. Пара расписалась в Киеве 29 мая, но праздничное торжество было перенесено на август и была выбрана дата – 18 число. Они планировали устроить теплый семейный праздник в кругу близких, но пришлось перенести торжество в связи с трагическими событиями в семье Павлика.

"Могла ли я когда-нибудь представить, что мне придется отменять собственную свадьбу? (Она должна была состояться 18.08.20) - точно нет. Если вы заметили, я никак не комментировала эту тему, потому как все ответы исчерпывающие. Но в любом случае, эта история имеет место в нашей жизни", - написала Репяхова на своей странице в Instagram.

Она призналась, что ей совершенно не обидно из-за того, что пришлось отменить свадьбу и она ни о чем не жалеет.

"Я благодарна всем своим друзьям, которые поддерживали меня. Всем нашим 80 гостям, которые были приглашены на свадьбу. Организаторам и всем подрядчикам. Мое главное, белое платье так и осталось висеть и ждать своей поры. Впереди еще так много хорошего. Я обязательно надену его и мои родные и друзья увидят меня невестой ", - добавила Репяхова.

В комментариях у нее уточнили по поводу свадьбы, так как в конце мая пара официально расписалась. Катерина Репяхова объяснила, что подготовка к торжеству длилась полгода, а роспись действительно состоялась 29 мая.

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Напомним, ранее мы писали о том, что жена Виктора Павлика опозорилась и попала в громкий скандал после смерти его сына.

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