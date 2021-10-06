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Жена Саакашвили отреагировала на роман мужа с молодой "слугой народа": неожиданно и неприемлемо

Автор: Людмила Жукова

Жена Михеила Саакашвили Сандра Рулофс после его возвращения в Грузию и заключение в тюрьму отреагировала на эти события. К тому же она прокомментировала и роман супруга с молодой нардепшей из партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько.

Своими мыслями жена бывшего грузинского лидера поделилась на своей Facebook-странице.

Сандра написала, что Михо - политзаключенный и она тоже требует его освобождения.

"Михеил Саакашвили - политзаключенный и как гражданин Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения", - отреагировала она.

Женщина также отметила, что новость про новую любовь мужа была для нее неожиданной.

"Мои друзья и товарищи спрашивают меня о моей частной жизни. Я не скрываю, что содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, для меня неожиданно, а форма была совершенно неприемлема. Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы станем победителями этой битвы", - резюмировала Сандра.

У Сандры Рулофс и Михеила Саакашвили есть двое сыновей Эдуард (1995 г.р) и Николоз (2005 г.р).

Жена Михеила Саакашвили Сандра (фото: facebook.com/RoelofsSandra)

Мы также писали о том, что после задержания Саакашвили, его новая возлюбленная Лиза Ясько опубликовала в Facebook видео с ним, которое было записано еще до его поездки в Грузию. На нем пара призналась о своих отношениях.

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Михаил Саакашвили