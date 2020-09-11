У него жена онкобольная: курсантки отказались от компенсации после жуткого ДТП

Курсантки отказались от компенсации после наезда пьяного майора (коллаж РБК-Украина)

Девушки решили отказаться от денежной компенсации, которую предложил виновник ДТП

Пострадавшие в страшном ДТП в Киеве с участием пьяного майора ВСУ Владимира Холодного курсантки решили отказаться от денежной компенсации, которую им предложил виновник аварии - офицер Владимир Холодный.

Об этом девушки завили на брифинге 11 сентября, передает УНН.

Как рассказала одна из пострадавших курсантка Александра Гуй, которой после жуткой аварии ампутировали ногу, с ними связывался адвокат Холодного.

Защитник подозреваемого предложил девушкам денежную компенсацию.

"Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него (майора Холодного, - Ред.) есть жена онкобольная и ребенок", - говорит Александра.

23-летняя девушка отметила, что семья подозреваемого не виновна в происшествии и "не должна нести бремя".

"Нам эти деньги не нужны", - подчеркнула курсантка.

Напомним, что девушки Александра Гуй, Галина Николин и Татьяна Николаева в результате наезда пьяного майора в Киеве на территории военного колледжа в конце августа получили очень серьезные травмы. Родители двух девушек, которым ампутировали ноги, хотят обеспечить своих дочерей бионическими протезами. Впереди у курсанток длительная реабилитация.

46-летнего офицера арестовали. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Также мы писали о том, что выжившие в ДТП курсантки продолжат обучение - им создадут все необходимые условия, чтобы девушки смогли получить специальность военных медиков, о чем мечтали с детства.