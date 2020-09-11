ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У него жена онкобольная: курсантки отказались от компенсации после жуткого ДТП

Киев, Пятница 11 сентября 2020 19:54
У него жена онкобольная: курсантки отказались от компенсации после жуткого ДТП
Курсантки отказались от компенсации после наезда пьяного майора (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Девушки решили отказаться от денежной компенсации, которую предложил виновник ДТП

Пострадавшие в страшном ДТП в Киеве с участием пьяного майора ВСУ Владимира Холодного курсантки решили отказаться от денежной компенсации, которую им предложил виновник аварии - офицер Владимир Холодный.

Об этом девушки завили на брифинге 11 сентября, передает УНН.

Как рассказала одна из пострадавших курсантка Александра Гуй, которой после жуткой аварии ампутировали ногу, с ними связывался адвокат Холодного.

Защитник подозреваемого предложил девушкам денежную компенсацию.

"Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него (майора Холодного, - Ред.) есть жена онкобольная и ребенок", - говорит Александра.

23-летняя девушка отметила, что семья подозреваемого не виновна в происшествии и "не должна нести бремя".

"Нам эти деньги не нужны", - подчеркнула курсантка.

Напомним, что девушки Александра Гуй, Галина Николин и Татьяна Николаева в результате наезда пьяного майора в Киеве на территории военного колледжа в конце августа получили очень серьезные травмы. Родители двух девушек, которым ампутировали ноги, хотят обеспечить своих дочерей бионическими протезами. Впереди у курсанток длительная реабилитация.

46-летнего офицера арестовали. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Также мы писали о том, что выжившие в ДТП курсантки продолжат обучение - им создадут все необходимые условия, чтобы девушки смогли получить специальность военных медиков, о чем мечтали с детства.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Вооруженные силы УкраиныДТПкурсанты
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь