Выжившие в жутком ДТП курсантки продолжат обучение: появилось видео из больничной палаты

Пострадавшие от наезда пьяного майора курсантки продолжат учебу в вузе (коллаж РБК-Украина)

Девушки в военном госпитале встретились с теми, кто спас им жизнь

Пострадавшие в резонансном ДТП в Киеве с участием пьяного майора Владимира Холодного курсантки стремятся продолжить обучение в Военно-медицинской академии, даже после получения ужасных травм после аварии.

На ученом совете вуза приняли решение, что девушкам создадут все необходимые условия, чтобы они смогли получить специальность военных медиков, о чем мечтали с детства. Об этом пишет газета "Экспресс".

Сейчас Александру Гуй, Галину Николин и Татьяну Николаеву после операций перевели в одну палату. Девушек навещают родные, близкие и друзья.

Волонтер Наталья Воронкова показала в своем Facebook видео неожиданной встречи курсанток с теми, кто спас им жизнь: Сергеем и Антоном.

Также она рассказала, как девушки чувствуют себя сейчас и призвала помочь храбрым мечтательницам.

Видео: Курсанток навестили в больничной палате их спасители

Галине Николин врач позволил на 30 минут выехать на улицу, и у нее был первый променад на инвалидной коляске от травматологии и к хирургии и обратно. Переломы тяжелые - значит боль постоянная, мозолит и донимает, не оставляет ни на миг.

Галя получила политравмы конечностей, одна ее нога в гипсе, другая - на специальном аппарате. Теперь главное, чтобы ее раны зажили и не развился некроз. Девушка на следующий день после операции позвонила бабушке и поздравила ее с 78-летием, при этом про аварию ничего не рассказала, чтобы не огорчать.

Александра Гуй пытается улыбаться окружающим и гостям, даже когда ее мучает температура. Волонтер рассказала, что ожидается еще один консилиум с профессором из института ортопедии и травматологии по сохранению второй ножки.

"Спит плохо, ей страшно закрывать глаза, потому что вспоминается весь пережитый ужас", - написала она.

Вопрос относительно возможной ампутации второй ноги до сих пор не снят. Сейчас возле нее в палате постоянно рядом один из братьев девушки (служит в ВСУ в зоне боевых действий - бойца отпустил командир, как только узнал о жутком ДТП).

У Татьяны Николаевой недавно была очередная операция. Несмотря на слабость и ощущение фантомной боли в той ноге, которую ампутировали, температура начала спадать.

Возле Тани в палате постоянно рядом ее мама и любимый парень.

Видео: Девушек после операций поместили в одну палату вместе

Воронкова просит всех неравнодушных оказать пострадавшим девушкам финансовую помочь и указала номер банковской карточки.

ПриватБанк: 5168 7456 0514 9878

Имя: Воронкова Наталья

Родители двух девушек, которым ампутировали ноги, хотят обеспечить своих дочерей бионическими протезами. Впереди у курсанток длительная реабилитация.

Как сообщалось, ранее курсантки рассказали о страшном ДТП в Киеве, после которого им ампутировали ноги.

Также выяснились страшные детали ДТП с курсантками в Киеве, когда майор отъезжал и давил девушек снова.