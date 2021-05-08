Жена Лещенко 9 мая выступит в ночном клубе Москвы

Как сообщается, DJ Nastia сыграет в новом образе - под псевдонимом SHEIS.

"SHEIS - альтер эго знаменитой Dj Nastia. Идея родилась после посещения ею VESELKA: когда она впервые туда попала, дух свободы самовыражения захватил ее настолько, что уже на следующем ивенте в лайнапе Веселки появилось загадочное имя SHEIS.

Отличительная черта алиаса не только в сногсшибательных нарядах, но и в музыкальном контексте: более отвязном, дерзком и жестком. В новом амплуа она выступала всего дважды: на VESELKA и в клубе без названия "∄", ставшим уже культовым местом Киева и желанной площадкой для многих мировых артистов.

"Если говорить о самой Анастасии Топольской, то до мирового локдауна самая гастролирующая украинская ди-джей, во время карантина не сидела на месте и за последний год успела запустить новый техно-лейбл NECHTO, снять серию стримов в знаковых точках Украины от Чернобыля до Карпат "Scary Beautiful" и попробовать себя в роли интервьюера для авторского шоу об электронной сцене "True Talk", - говорится в анонсе мероприятия.

Мероприятие начнется сегодня в 23:00 и будет продолжаться на протяжении всего 9 мая (в общей сложности - 33 часа).

На его странице в Facebook указано, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев).

Мероприятие посвящено секс-позитивности, свободе и уважению людей друг к другу. "Расизм, сексизм, гомофобия, фэтшейминг на фестивале запрещены", - указывают устроители.

Цена билета на фестиваль - 1800 рублей (около 700 гривен). На момент публикации материала Топольская не анонсировала у себя в Facebook выступление в Москве.