UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Григорий Козловский о новой патриотической песне жены: "такую нацию невозможно победить"

Украинская певица Юлия Думанская представила новую патриотическую песню (instagram com)
Автор: Илона Свиридова

Жена президента футбольного клуба "Рух" (Львов) Григория Козловского, украинская певица Юлия Думанская представила новую патриотическую песню "Залишимось вільними".

Об этом стало известно из ее страницы в Instagram.

В песне, в частности, говорится, что "свободу не зломити", "не розколоти надію", "перемога пишеться жовто-блакитними", а "ми - воїни світла".

"Всем сердцем, всей душой, верю останемся свободными. Теперь синонимом слов "сила", "несокрушимость" является Украина", - написала Думанская.

Клип на песню певицы также дополняет видеоряд с украинскими воинами.

"Эти кадры олицетворяют новую реальность, в которой украинцы живут с 24 февраля. С одной стороны - ужасы войны, с другой - свидетельство того, как восстает свободная и цветущая Украина. Незря в клипе использован такой образ - все, что связано с войной, является черно-белым, тусклым, но цветная, яркая Украина все равно побеждает. И этот образ "считывается" совершенно однозначно: такую нацию невозможно победить", - прокомментировал песню жены Григорий Козловский.

Напомним, Юлия Думанская - украинская певица, номинант музыкальной премии YUNA в категории "Лучший дуэт" (2015), победитель в номинации "Взлет года" (2021) премии Top Hit Music Awards.

Читайте РБК-Украина в Google News
музикаГригорий Козловский