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Григорій Козловський про нову патріотичну пісню дружини: "таку націю неможливо перемогти"

Українська співачка Юлія Думанська представила нову патріотичну пісню (instagram com)
Автор: Ілона Свиридова

Дружина президента футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорія Козловського, українська співачка Юлія Думанська презентувала нову патріотичну пісню "Залишимось вільними".

Про це стало відомо з її сторінки в Instagram.

У пісні, зокрема, йдеться про те, що "свободу не зломити", "не розколоти надію", "перемога пишеться жовто-блакитними", а "ми - воїни світла".

"Усім серцем, всією душею, вірю залишимось вільними. Тепер синонімом слів "сила", "незламність" є Україна", - написала Думанська.

Кліп на пісню співачки також доповнює відеоряд з українськими воїнами.

"Ці кадри уособлюють нову реальність, в якій українці живуть з 24 лютого. З одного боку - жахи війни, з іншого - свідчення того, як повстає вільна та квітуча Україна. Недарма у кліпі використаний такий образ - все, що пов’язано з війною, є чорно-білим, тьмяним, але кольорова, яскрава Україна все одно перемагає. І цей образ "зчитується" абсолютно однозначно: таку націю неможливо перемогти", - прокоментував пісню дружини Григорій Козловський.

Нагадаємо, Юлія Думанська - українська співачка, номінант музичної премії YUNA у категорії "Кращий дует" (2015), переможець у номінації "Зліт року" (2021) премії Top Hit Music Awards.

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музикаГригорій Козловський