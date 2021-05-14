Жена DZIDZIO сделала новое заявление о разводе с мужем: это уже не тот человек

Также певица призналась, что ,если бы ей раньше сказали, что семья развалится, не поверила бы.

"Сердце бы разорвалось", - рассказала Ярослава.

Однако теперь принимает опыт с пониманием и благодарностью. Более того, рассказывает - она любит DZIDZIO. Правда, чувство трансформировались в благодарность, дружбу. Искра, которая была раньше, навсегда потеряна.

"Это не мой Михаил, он другой. Я любила Михаила, который был в группе "Друзья". После того, как появился DZIDZIO, выросла стена недоразумений. Это уже не мой, не тот человек. Не та теплота, энергетика. Может, я изменилась, и воспринимаю его по-другому. Он говорит, что такой, какой и был", - призналась артистка.

SLAVIA добавила - они сохранили хорошие отношения, ведь не понимает, как можно разойтись врагами. На вопрос, когда исчезла любовь, уверяет - четкого момента не было. К этому привела цепочка событий.

"Бывало, долго не виделись. Но когда я приезжала, чувствовала себя ненужной, у него работа кипит, а я мешаю..." - призналась она.

Отметим, что сейчас Ярослава Хома развивает свою карьеру под сценическим псевдонимом Slavia.

Напомним, что Ярослава и артист прожили вместе 20 лет.