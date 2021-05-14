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Дружина DZIDZIO зробила нову заяву про розлучення з чоловіком: це вже не та людина

Автор: Людмила Жукова

Колишня дружина артиста Дзідзьо співачка Ярослава Хома (Slavia) продовжує розкривати шокуючі подробиці їхнього розриву. На цей раз вона повідала, що в якийсь момент у неї зникли почуття до чоловіка.

Артистка розповіла про це в новому випуску " СЛАВА+"

Також співачка зізналася, що, якби їй раніше сказали, що сім'я розвалиться, не повірила б.

"Серце б розірвалося", - розповіла Ярослава.

Однак тепер приймає досвід з розумінням і вдячністю. Більше того, розповідає - вона любить DZIDZIO. Правда, почуття трансформувалися в подяку, дружбу. Іскра, яка була раніше, назавжди втрачена.

"Це не мій Михайло, він інший. Я любила Михайла, який був у групі "Друзі". Після того, як з'явився DZIDZIO, виросла стіна непорозумінь. Це вже не моя, не та людина. Не та теплота, енергетика. Може, я змінилася, і сприймаю його по-іншому. Він каже, що такий, який і був", - зізналася артистка.

SLAVIA додала - вони зберегли хороші стосунки, адже не розуміє, як можна розійтися ворогами. На питання, коли зникла любов, запевняє - чіткого моменту не було. До цього привів ланцюжок подій.

"Бувало, довго не бачилися. Але коли я приїжджала, відчувала себе непотрібною, у нього робота кипить, а я заважаю..." - зізналася вона.

Відзначимо, що зараз Ярослава Хома розвиває свою кар'єру під сценічним псевдонімом Slavia.

Нагадаємо, що Ярослава й артист прожили разом 20 років.

Як ми раніше писали, колишня дружина артиста Дзідзьо співачка Ярослава Хома (Slavia) розкрила шокуючі подробиці їх розриву.

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