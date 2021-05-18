Жена DZIDZIO неожиданно ответила на его колкий пост в соцсети: "я тебе серцем люблю"

Музыкант отметил, что стихотворение написал сам.

"Прикрилась чистотою підлість

І вилізла на слуп.

Завила на весь світ жалійка,

Так неприємно пахне бруд.



Собаки брешуть, вітер носить,

А я тихесенько мовчу.

Нікому правди не розкажу,

Бо правда - гірша за брехню..." - написал певец.

В комментариях отметилась и сама Slavia, которая оригинально ответила мужу.

"Я знаю, що все буде добре

За тебе я Бога молю

Хоча ми вже більше не пара

Я тебе серцем люблю

Я знаю, що час не приходить

Минає, проходить наш час

Давай збережемо з тобою

Нитку, що зв'язує нас…" - написала Ярослава Хома.

В комментариях фанаты певца выразили свое мнение по поводу словесной дуэли пары.