Жена DZIDZIO неожиданно ответила на его колкий пост в соцсети: "я тебе серцем люблю"

Бывшая жена артиста Дзидзьо певица Ярослава Хома (Slavia) после своих откровений про супружескую жизнь с музыкантом очень неожиданно отреагировала на пост экс-любимого в соцсети.
На своей странице в Instagram Дзидзьо разместил пост, который явно посвятил своей бывшей супруге.
Музыкант отметил, что стихотворение написал сам.
"Прикрилась чистотою підлість
І вилізла на слуп.
Завила на весь світ жалійка,
Так неприємно пахне бруд.
Собаки брешуть, вітер носить,
А я тихесенько мовчу.
Нікому правди не розкажу,
Бо правда - гірша за брехню..." - написал певец.
В комментариях отметилась и сама Slavia, которая оригинально ответила мужу.
"Я знаю, що все буде добре
За тебе я Бога молю
Хоча ми вже більше не пара
Я тебе серцем люблю
Я знаю, що час не приходить
Минає, проходить наш час
Давай збережемо з тобою
Нитку, що зв'язує нас…" - написала Ярослава Хома.
В комментариях фанаты певца выразили свое мнение по поводу словесной дуэли пары.
Как мы ранее писали, жена DZIDZIO сделала новое заявление о разводе с мужем.