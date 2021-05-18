UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Жена DZIDZIO неожиданно ответила на его колкий пост в соцсети: "я тебе серцем люблю"

Автор: Людмила Жукова

Бывшая жена артиста Дзидзьо певица Ярослава Хома (Slavia) после своих откровений про супружескую жизнь с музыкантом очень неожиданно отреагировала на пост экс-любимого в соцсети.

На своей странице в Instagram Дзидзьо разместил пост, который явно посвятил своей бывшей супруге.

Музыкант отметил, что стихотворение написал сам.

"Прикрилась чистотою підлість
І вилізла на слуп.
Завила на весь світ жалійка,
Так неприємно пахне бруд.

Собаки брешуть, вітер носить,
А я тихесенько мовчу.
Нікому правди не розкажу,
Бо правда - гірша за брехню..." - написал певец.

В комментариях отметилась и сама Slavia, которая оригинально ответила мужу.

"Я знаю, що все буде добре
За тебе я Бога молю
Хоча ми вже більше не пара
Я тебе серцем люблю

Я знаю, що час не приходить
Минає, проходить наш час
Давай збережемо з тобою
Нитку, що зв'язує нас…" - написала Ярослава Хома.

В комментариях фанаты певца выразили свое мнение по поводу словесной дуэли пары.

  • Важке випробування в твоєму житті, Михайле ! Нехай Боженька допоможе пройти тобі його достойно!
  • Жінка пізнається в бідності, а чоловік в достатку - от уся відповідь.
  • От уміють чоловіки, ще ображеними себе зробити. Гірше дітей.
  • Нууууу, це вас, Михайле , аж ніяк не прикрашає, а навпаки доводить, що вона говорить правду.. Краще вже дійсно мовчати, ніж таке....
  • Фу, це так гидко, і низько, більше тисячі слів, тепер все зрозуміло, давно їй втікати від вас потрібно було.
  • Краще помовчати, аніж поливати брудом.. Такому гарному, обдарованому, шанованого людьми, артистові, такі слова не підходять! Будьте, Михайле, вище цього.

Как мы ранее писали, жена DZIDZIO сделала новое заявление о разводе с мужем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины DZIDZIO