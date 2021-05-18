Дружина DZIDZIO несподівано відповіла на його колкий пост в соцмережі: "я тебе серцем люблю"

Колишня дружина артиста Дзідзьо співачка Ярослава Хома (Slavia) після своїх одкровень про подружнє життя з музикантом дуже несподівано відреагувала на пост екс-коханого в соцмережі.
На своїй сторінці в Instagram Дзідзьо розмістив пост, який явно присвятив своїй колишній дружині.
Музикант зазначив, що вірш написав сам.
"Прикрилась чистотою підлість
І вилізла на слуп.
Завила на весь світ жалійка,
Так неприємно пахне бруд.
Собаки брешуть, вітер носить,
А я тихесенько мовчу.
Нікому правди не розкажу,
Бо правда - гірша за брехню...",- написав співак.
У коментарях відзначилася і сама Slavia, яка оригінально відповіла чоловікові.
"Я знаю, що все буде добре
За тебе я Бога молю
Хоча ми вже більше не пара
Я тебе серцем люблю
Я знаю, що час не приходить
Минає, проходить наш час
Давай збережемо з тобою
Нитку, що зв"язує нас…", - написала Ярослава Хома.
У коментарях фанати співака висловили свою думку з приводу словесної дуелі пари.
Як ми раніше писали, дружина DZIDZIO зробила нову заяву про розлучення з чоловіком.