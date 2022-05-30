Жена бойца "Азова" с младенцем 65 дней провела в убежище и выбралась через фильтрационные лагеря

Начало войны

До начала военных действий муж Анны работал на комбинате "Азовсталь" и после полномасштабного вторжения России, она вместе с трехмесячным Святославом оказалась в убежище комбината. До войны Анна работала преподавателем французского языка в школе.

Семья думала, что в убежище они проведут несколько дней и не взяли из дома даже животных.

В бункере оказалось 75 человек, Святослав был самым младшим подземным жителем.

Сначала было очень тяжело, людям не хватало даже кроватей, делали лежаки из подручных средств. Спать на таких было больно, оставались синяки.

Еды тоже не хватало. Сначала питались сухпайками, а потом продуктами, которые приносили военные. Анна похудела на 10 кг и потеряла грудное молоко из-за стресса. Она очень боялась, что сыну придется голодать.

В первые дни военные приносили все продукты, а потом смогли доставать только молоко и сахар. Этой смесью Анна и кормила ребенка. Все дети в бункере недоедали, они все время говорили о еде и придумали игры на тему еды.

Бомбардировки усиливались

Со временем обстрелы стали сильнее, а оружие тяжелее. Люди думали, что бункер станет их братской могилой. 25 апреля после удара тяжелой бомбой рухнула пятиэтажка над бомбоубежищем. Уже после эвакуации Анна узнала, что следующую бомбу убежище бы просто не выдержало.

Ей вместе с сыном удалось выбраться живыми, они были первыми эвакуированными с Азовстали в Запорожье.

Кирилл Зайцев

После долгих недель в подземелье маленький Святослав увидел солнце и небо. Ребенок родился осенью, и только в конце апреля он смог увидеть траву.

Кирилл Зайцев - боец полка Азов с позывным "Вольт". Он ранее был морским пехотинцем, потом оставил службу, женился, пошел работать на комбинат.

А после 24 февраля принял решение встать на защиту Украины вместе с азовцами. Связи с Кириллом сейчас нет. Но Анна видела его на одном из видео из плена. А значит, он жив и надежда есть.

Анна и Кирилл познакомились в Мариуполе, год назад поженились. Потом родился Святослав. Он продолжает волноваться за жену и сына даже в плену.

За несколько дней до выхода Азова с Азовстали, он смог передать родным небольшое письмо:

"Вы самое дорогое, что у меня есть. В это сложное время меня успокаивает только мысль о нашей счастливой семье".

Фильтрационный лагерь

Анна понимала, что в фильтрационном лагере, ей, как жене военного, грозит больший риск. Ей помогло знание французского языка. Она начала общение с представителями Красного Креста и объяснила, кто она и почему ей грозит опасность.

Ее допрашивали представители ФСБ. Спрашивали о муже, о его татуировках, о политических взглядах и друзьях. Но Анне удалось ответить на все вопросы уклончиво и не выдать никакой ценной информации оккупантам.

Молодой женщине даже угрожали, другим женщинам обещали прислать в ящике головы их мужей. А сотрудница ФСБ вели себя как гестаповки - проводили осмотры, заставляли снять с себя полностью все, даже белье. Искали шрамы и татуировки.

Уже из Запорожья Анна смогла связаться с мужем. Он рассказал, что заканчивается вода, еда и медикаменты. Он не верил, что удастся выйти из окружения. А Анна как могла, поддерживала мужа и просила не терять надежду.

Самое сложное

За 65 дней в бомбоубежище Азовсталь Анна не раз думала, что приход туда - возможно, это был ошибочный выбор. Очень сложно было понимать, что ты ничем не можешь помочь своему ребенку.

Она благодарна всем, кто помог ей выбраться из убежища, добраться до безопасного места. Она видела на видео свой дом в Мариуполе - он полностью разрушен и подлежит сносу.

Сейчас она мечтает о том, чтобы снова обнять своего мужа. И еще о том, что когда-нибудь у них родится еще и дочь.