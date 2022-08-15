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Возлюбленная автора "Орла и решки" тронула постом об их свадьбе: "весной я стала сиротой, летом - женой"

Евгений Синельников и Наталья Клипа поженились (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский телеведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников и продюсер компании BADOEVTEAM Наталья Клипа поженились. Жена режиссера тронула сообщением о свадьбе с избранником.

Новыми фотографиями Наталья поделилась в своем Instagram.

Отметим, что 12 августа влюбленные обручились в Буче в доме, в котором всей семьей прятались от российских оккупантов.

По словам Натальи, весной она потеряла маму.

"Этот год для Украины начался как черно-белое кино. В этом году, зимой, я стала невестой. В этом году, весной, я стала сиротой - я потеряла маму. В этом году, летом, я стала самой счастливой женщиной - я стала любимой женой", - написала она.

Жена Синельникова рассказала об их свадьбе (instagram.com/natashaklipa)

Также она поделилась черно-белыми фотографиями с праздника. К тому же Наталья обратилась и к своему возлюбленному. Она написала, что они верят в любовь и совсем скоро будут плакать от победы Украины в войне.

"Ты для меня моя вселенная. Мы ждем осень, зиму... Какими они будут, мы не знаем. Но мы верим в любовь, верим в силу нашей нации. И мы знаем, что будем скоро плакать от слез счастья - от нашей победы", - добавила она.

Жена Синельникова рассказала об их свадьбе (instagram.com/natashaklipa)

Евгений Синельникова показал новые фото со свадьбы (instagram.com/synelnykov_yevgen/)

Ранее Синельников показывал, как выглядел его дом в Буче после оккупантов.

Также Ведущий Орла и Решки рассказывал об ужасах блокады под Киевом.

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Орел и Решка