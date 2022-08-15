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Кохана автора "Орла і решки" зворушила дописом про їхнє весілля: "навесні я стала сиротою, влітку - дружиною"

Євген Синельников і Наталія Кліпа одружилися (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український телеведучий "Орла і Решки" Євген Синельников і продюсерка компанії BADOEVTEAM Наталія Кліпа одружилися. Дружина режисера зворушила дописом про весілля з обранцем.

Новими фотографіями Наталія поділилась у свому Instagram.

Зазначимо, що 12 серпня закохані побралися у Бучі в будинку, в якому усією сім'єю ховалися від російських окупантів.

За словами Наталії, навесні вона втратила маму.

"Цей рік для України почався як чорно-біле кіно. Цього року, взимку, я стала нареченою. Цього року, навесні, я стала сиротою - я втратила маму. Цього року, влітку, я стала найщасливішою жінкою - я стала коханою дружиною", - написала вона.

Дружина Синельникова розповіла про їхнє весілля (instagram.com/natashaklipa)

Також вона поділилася чорно-білими світлинами зі свята. До того ж Наталія звернулася і до свого коханого. Вона написала, що вони вірять у кохання і зовсім скоро будуть плакати від перемоги України у війні.

"Ти для мене мій всесвіт. Ми чекаємо на осінь, зиму… Якими вони будуть, ми не знаємо. Але ми віримо в кохання, віримо в силу нашої нації. І ми знаємо, що будемо скоро плакати від сліз щастя - від нашої перемоги", - додала вона.

Дружина Синельникова розповіла про їхнє весілля (instagram.com/natashaklipa)

Євген Синельникова показав нові фото з весілля (instagram.com/synelnykov_yevgen/)

Раніше Синельников показував, як виглядав його будинок у Бучі після окупантів.

Також ведучий Орла і Решки розповідав про жахи блокади під Києвом.

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Орел и Решка