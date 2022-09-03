Жена Арестовича высказалась о войне и семейной жизни: "Тоже использую Алексея как успокаивающее"

При этом она отметила, что инициатором разговоров о войне является сама.

"Я благодаря своему положению тоже использую Алексея как успокаивающее. Если мне нужно убедиться в чем-то, то я, конечно, обращаюсь к нему", - говорит Анастасия.

Вспоминая начало большой интервенции РФ 24 февраля она рассказала, что в ту ночь мужа вызвали в ОП, а сама она осталась с шестилетним сыном Сашей, и "сидела на телефоне", пытаясь успокоить знакомых и близких, таким образом морально собралась сама.

Анастасия Арестович (фото: elle.ua)

"Потом я на всякий случай собрала самые необходимые документы и вещи. Алексей сказал, что уже не приедет ночевать, а оставаться вдвоем с сыном в квартире мне было некомфортно.

Где-то в обед позвонил Алексей и сказал, что высаживается российский десант, у десантников есть наш адрес и они им воспользуются. Тогда мы еще не понимали, что эта попытка будет неудачной. Алексей сказал: "10 минут - и вас в доме не должно быть. Уезжайте на запад". Я успела одеться, собрать Сашу, и мы уехали", - рассказывает Анастасия.

Алексей Арестович с женой Анастасией и сыном Сашей (фото: instagram.com/anastasiia_arestovich)

То, что сейчас Алексей Арестович загружен работой и с головой ушел в коммуникацию с общественностью, освещая военные события, не оказывает для нее "какого-либо специфического дискомфорта или наоборот".

Анастасия Арестович (фото: facebook.com /Anastasia Arestovich)

"После начала вторжения мы некоторое время не виделись. Были и дни, когда я вообще не была уверена, встретимся ли мы еще когда-нибудь, поэтому сейчас любое время, проведенное вместе семьей, полно осознания его ценности", - говорит Анастасия.

Алексей Арестович с сыном Сашей (фото: instagram.com/anastasiia_arestovich)

Сама она тоже занимается психологией. Кстати, именно заинтересованность этой темой и свела будущих супругов вместе. Познакомились они, когда Анастасия по приглашению подруги пошла на обучение в его авторскую школу. Вскоре после замужества у пары родился сын.

Алексей Арестович с женой Анастасией (фото: facebook.com /Anastasia Arestovich)

Анастасия родилась 14 апреля 1987 года в Киеве, получила степень бакалавра в сфере экономики и магистра по управлению проектами после обучения в столичном Университете "КРОК".

Занималась строительным консалтингом, недвижимостью, рекламным бизнесом и IT, а сейчас учится на мастер-курсе положительной психотерапии в одном из центов в Киеве. Увлекается вокалом.

Анастасия Арестович (фото: facebook.com /Anastasia Arestovich)