ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не советник главы ОП или его замов. Подоляк рассказал, какую должность занимает Арестович

Новина українською →
Суббота 20 августа 2022 19:09
Не советник главы ОП или его замов. Подоляк рассказал, какую должность занимает Арестович Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Официальная должность Алексия Арестовича значится, как советник Офиса президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Telegram.

"Господин Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его советником... всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит (по слогам: "советник Офиса президента Украины"). Которым он официально и считается согласно должностному расписанию", - написал Подоляк.

Отметим, что ранее СМИ присылали запрос в ОП, в котором просили предоставить перечень советников руководства Офиса президента. Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников главы ОП Андрея Ермака или его заместителей.

Добавим, что с декабря 2020 года Арестович занимал должность внештатного советника главы ОП.

Однако в январе Арестович объявил об увольнении из Офиса президента. Тогда СМИ сообщали, что он не подписывал документов об увольнении.

В конце июля в эфире "Фейгин. Live " он отметил, что не оувольнялся с должности советника главы ОП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Алексей Арестович
NEWS
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам