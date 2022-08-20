Не советник главы ОП или его замов. Подоляк рассказал, какую должность занимает Арестович
Официальная должность Алексия Арестовича значится, как советник Офиса президента Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Telegram.
"Господин Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его советником... всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит (по слогам: "советник Офиса президента Украины"). Которым он официально и считается согласно должностному расписанию", - написал Подоляк.
Отметим, что ранее СМИ присылали запрос в ОП, в котором просили предоставить перечень советников руководства Офиса президента. Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников главы ОП Андрея Ермака или его заместителей.
Добавим, что с декабря 2020 года Арестович занимал должность внештатного советника главы ОП.
Однако в январе Арестович объявил об увольнении из Офиса президента. Тогда СМИ сообщали, что он не подписывал документов об увольнении.
В конце июля в эфире "Фейгин. Live " он отметил, что не оувольнялся с должности советника главы ОП.