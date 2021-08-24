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Жена Андрея Шевченко опозорилась с Днем Независимости Украины: я поспешила

Новина українською →
Вторник 24 августа 2021 09:04
Жена Андрея Шевченко опозорилась с Днем Независимости Украины: я поспешила Фото: Кристен Пазик оконфузилась в сети (kristenpazik1 / instagram)
Автор: Людмила Жукова

Супруга бывшего тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко Кристен Пазик опозорилась своим постом про День Независимости Украины. 43-летняя жена спортсмена считает, что этот праздник отмечается 23 августа.

Об этом она сообщила, опубликовав в своем Instagram поздравление не 24 августа, а 23-го.

Жена Андрея Шевченко опозорилась с Днем Независимости Украины: я поспешила

Кристен даже не обратила внимание, что на открытке стояла дата "24 августа". Через несколько часов жена Шевченко поняла, что допустила ошибку и поздравила украинцев с Днем флага.

"Вероятно, я поздравила раньше, чем надо. С днем флага Украины", – написала супруга бывшего тренера украинской сборной по футболу.

Жена Андрея Шевченко опозорилась с Днем Независимости Украины: я поспешила

Напомним, что Кристен Пазик - американская и британская модель. Пазик вышла замуж за украинского футболиста Андрея Шевченко в июле 2004 года. У пары четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер.

Как мы писали ранее, жилье Сергея Реброва показали на видео.

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