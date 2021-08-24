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Дружина Андрія Шевченка зганьбилася з Днем Незалежності України: я поспішила

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Вівторок 24 серпня 2021 09:04
Дружина Андрія Шевченка зганьбилася з Днем Незалежності України: я поспішила Фото: Крістен Пазік осоромилася в мережі (kristenpazik1 / instagram )
Автор: Людмила Жукова

Дружина колишнього тренера української збірної з футболу Андрія Шевченка Крістен Пазік зганьбилася своїм постом про День Незалежності України. 43-річна дружина спортсмена вважає, що це свято відзначається 23 серпня.

Про це вона повідомила, опублікувавши у своєму Instagram привітання не 24 серпня, а 23-го.

Дружина Андрія Шевченка зганьбилася з Днем Незалежності України: я поспішила

Крістен навіть не звернула увагу, що на листівці стояла дата "24 серпня". Через кілька годин дружина Шевченка зрозуміла, що допустила помилку і привітала українців з Днем Прапора.

"Ймовірно, я привітала раніше, ніж треба. З днем Прапора України", - написала дружина колишнього тренера української збірної з футболу.

Дружина Андрія Шевченка зганьбилася з Днем Незалежності України: я поспішила

Нагадаємо, що Крістен Пазік - американська і британська модель. Пазік вийшла заміж за українського футболіста Андрія Шевченка в липні 2004 року. У пари четверо синів: Джордан, Крістіан, Олександр і Райдер.

Як ми писали раніше, житло Сергія Реброва показали на відео.

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