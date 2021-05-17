Жена Андре Тана очень неожиданно отреагировала на новость о разводе: мы начинали с дружбы

"Я благодарю тебя за эти 10 лет вместе, Андрей Николаевич! Мы построили классный бизнес и сеть с 3-х до 52 магазинов ATAn, родили очень красивую дочку, пережили с тобой 2 банкротства и несколько кризисов в нашей компании, но в итоге сделали ее рентабельной2, - написала Алина.

Бизнес-леди отметила, что очень гордится тем, что у ее дочки есть такой отец.

"Я даже не знаю, как назвать мою позицию в нашем бизнесе - иногда я была HRом, иногда финансовым аудитором, иногда кризис - менеджером, иногда PR- директором. Я благодарю тебя за этот опыт. Благодарю тебя за все, мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем, у моей дочки очень талантливый папа", - резюмировала она.

В комментариях пользователи написали, что очень жаль, что такая пара разводится.

Алина, нет слов. Как просто и сильно Вы об этом написали, и явно это решение было не таким уж простым. Обнимаю и всем сердцем желаю вам троим счастья.

Очень мудрое решение вы приняли совместно. Разрушающе находиться физически там, где мысленно уже не находишься. Для меня более важно понимать уже на свадьбе то, что расставание будет таким же добровольным, даже если только один из нас почувствует что хочет выйти из отношений. Это и есть здоровые отношения.

Очень грустно...

Андре Тан разводится с женой (instagram.com/alina_kharechko)