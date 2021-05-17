Жена Андре Тана очень неожиданно отреагировала на новость о разводе: мы начинали с дружбы

Известный украинский дизайнер Андре Тан разводится со своей супругой Алиной Харечко после девяти лет брака. Бывшая супруга модельера отреагировала на его пост о расторжении брака и поблагодарила его за все.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Я благодарю тебя за эти 10 лет вместе, Андрей Николаевич! Мы построили классный бизнес и сеть с 3-х до 52 магазинов ATAn, родили очень красивую дочку, пережили с тобой 2 банкротства и несколько кризисов в нашей компании, но в итоге сделали ее рентабельной2, - написала Алина.
Бизнес-леди отметила, что очень гордится тем, что у ее дочки есть такой отец.
"Я даже не знаю, как назвать мою позицию в нашем бизнесе - иногда я была HRом, иногда финансовым аудитором, иногда кризис - менеджером, иногда PR- директором. Я благодарю тебя за этот опыт. Благодарю тебя за все, мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем, у моей дочки очень талантливый папа", - резюмировала она.
В комментариях пользователи написали, что очень жаль, что такая пара разводится.
Мы также сообщали, что DZIDZIO (Михаил Хома) и его жена певица SLAVIA (Ярослава Хома) разводятся после 20 лет отношений. Недавно артист признался, что они уже 9 месяцев не живут вместе.