Дружина Андре Тана дуже несподівано відреагувала на новину про розлучення: ми починали з дружби

Відомий український дизайнер Андре Тан розлучається зі своєю дружиною Аліною Харечко після дев'яти років шлюбу. Колишня дружина модельєра відреагувала на його пост про розірвання шлюбу і подякувала йому за все.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
"Я дякую Тобі за ці 10 років разом, Андрію Миколайовичу! Ми побудували класний бізнес і мережу з 3-х до 52 магазинів ATAn, народили дуже красиву дочку, пережили з тобою 2 банкрутства і кілька криз в нашій компанії, але в підсумку зробили її рентабельной2, - написала Аліна.
Бізнес-леді зазначила, що дуже пишається тим, що у її дочки є такий батько.
"Я навіть не знаю, як назвати мою позицію в нашому бізнесі - Іноді я була HRом, іноді фінансовим аудитором, іноді криза - менеджером, іноді PR - директором. Я дякую Тобі за цей досвід. Дякую Тобі за все, ми починали з дружби, дружбою і закінчуємо, у моєї дочки дуже талановитий ТАТО", - резюмувала вона.
У коментарях користувачі написали, що дуже шкода, що така пара розлучається.
Ми також повідомляли, що DZIDZIO (Михайло Хома) і його дружина співачка SLAVIA (Ярослава Хома) розлучаються після 20 років відносин. Нещодавно артист зізнався, що вони вже 9 місяців не живуть разом.