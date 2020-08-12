В Железном Порту мужчина сильно пострадал на водном аттракционе: отказали руки и ноги

В Железном Порту в Херсонской области 40-летний мужчина решил с друзьями покататься на водном аттракционе "Бэтмен" и чуть не лишился жизни. Он получил перелом позвоночника (сломана шея) и сейчас находится в больнице. При этом у него не двигаются руки и ноги.

Об инциденте рассказала жена пострадавшего Олеся на своей странице в Facebook. По ее словам, катер ехал на большой скорости и ее муж соскользнул с надувного аттракциона. При этом его отбросило на торпедную перепонку между надувными частями конструкции. Самое страшное, что там мужчину било об воду на большой скорости.

Люди на аттракционе, когда увидели, что мужчину бросает в разные стороны, начали кричать водителям моторной лодки, но они ничего не слышали и продолжали движение.

Водный аттракцион в Железном Порту покалечил мужчину (фото: facebook.com/Олеся Каменева)

Женщина отметила, что во время этой поездки ее муж был трезв. Она также пожаловалась на то, что трое водителей лодки даже не оглядывались, чтобы посмотреть, что происходит с их пассажирами на аттракционе.

После происшествия мужчине вызвали скорую помощь. Также было написано заявление в полицию. Олеся с мужем поехала в больницу.

Мужчине операцию сделали не сразу. Ему нужны были специальные пластины и имплантанты. Через четыре дня после трагедии врачи зафиксировали у пострадавшего двухстороннее воспаление легких, поскольку он получил еще забои легких. Несколько дней температура держалась на уровне 40 градусов.

Водный аттракцион в Железном Порту покалечил мужчину (фото: instagram.com/olgagetman___)

Женщина также рассказала, когда начала интересоваться этим аттракционом, то узнала, что почти каждую неделю кто-то из отдыхающих получает серьезные травмы на нем.

По ее словам, сейчас в Железном Порту эти развлечения уже убрали, но не факт, что они не появятся там следующим летом. Она призвала людей обходить стороной подобные развлечения.

Олеся написала, что ее мужу нужна тяжелая дорогостоящая операция, а также медикаменты на каждый день. После этого понадобиться много денег на реабилитацию.

Женщина просит о материальной помощи. Деньги можно сбросить на карту ПриватБанка 5457082221294353 Олеся Каменева.

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