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Жег газовой лампой: под Киевом мужчина жестоко расправился с любовником жены

STYLERЖизнь    25.11.2019 - 16:07
Жег газовой лампой: под Киевом мужчина жестоко расправился с любовником жены
Под Киевом мужчина жег газовой лампой любовника жены (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина вместе с друзьями похитил любовника жены и жестоко над ним издевался

В Переяслав-Хмельницком Киевской области мужчина похитил вероятного ухажера своей жены, так как заподозрил ее в измене. Чтобы выяснить все подробности, он привлек к совершению преступления своих товарищей, а жертву подверг жутким пыткам.

Как сообщает издание "Информатор" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева, злоумышленник вместе с товарищами напали на 38-летнего мужчину, облачившись в маски с прорезями. Они зашли к нему домой, избили его, надели на руки наручники, а на голову – полиэтиленовый пакет. После этого – загрузили его в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

По прибытии на место, похищенного подвергли пыткам. Его били деревянной битой по голове, а также жгли по бедрам газовой лампой. Через несколько часов издевательства прекратились, и похитители отпустили мужчину домой.

Он обратился в полицию и после проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность преступника – им оказался 43-летний житель Переяслав-Хмельницкого.

По данному факту открыто два производства – по ч.2 ст.127 и ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Пытки и похищение человека). Подозреваемому объявили о подозрении и в качестве меры пресечения суд избрал ему круглосуточный домашний арест.

Пострадавший мужчина на данный момент находится на лечении, так как у него диагностированы множественные травмы. Полиция Переяслав-Хмельницкого проводит следственные мероприятия, чтобы установить остальных участников преступления.

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