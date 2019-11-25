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Палив газовою лампою: під Києвом чоловік жорстоко розправився з коханцем дружини

STYLERЖиття    25.11.2019 - 16:07
Палив газовою лампою: під Києвом чоловік жорстоко розправився з коханцем дружини
Під Києвом чоловік палив газовою лампою коханця дружини (Колаж РБК-Україна)

Чоловік разом з друзями викрав коханця дружини і жорстоко над ним знущався

У Переяслав-Хмельницькому Київської області чоловік викрав ймовірного залицяльника своєї дружини, так як запідозрив її у зраді. Щоб з'ясувати всі подробиці, він привернув до скоєння злочину своїх товаришів, а жертву піддав страшним тортурам.

Як повідомляє видання "Інформатор" з посиланням на прес-службу поліції Києва, зловмисник разом з товаришами напали на 38-річного чоловіка, одягнувши маски з прорізами. Вони зайшли до нього додому, побили його, наділи на руки наручники, а на голову поліетиленовий пакет. Після цього – завантажили його в багажник автомобіля і відвезли в невідомому напрямку.

Після прибуття на місце, викраденого піддали тортурам. Його били дерев'яною битою по голові, а також палили по стегнах газовою лампою. Через кілька годин знущання припинилися, і викрадачі відпустили чоловіка додому.

Він звернувся в поліцію і після проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 43-річний житель Переяслава-Хмельницького.

За даним фактом відкрито два виробництва – за ч. 2 ст. 127 і ч. ст 2. ст. 146 Кримінального кодексу України (Катування та викрадення людини). Підозрюваному оголосили про підозру і в якості запобіжного заходу суд обрав йому цілодобовий домашній арешт.

Постраждалий чоловік на даний момент знаходиться на лікуванні, так як у нього діагностовано множинні травми. Поліція Переяслав-Хмельницького проводить слідчі заходи, щоб встановити інших учасників злочину.

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