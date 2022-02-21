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Вас ждут трудные времена: названы самые неудачливые знаки Зодиака марта 2022

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год расскажет про знаки Зодиака, которым март принесет немало неприятностей в личной жизни, карьере, финансовой сфере. Астрологи рассказали, как представителям созвездий выпутаться из неприятностей.

Об этом пишут Belnovosti.

Лев

Астрологи говорят, что Льва ждут испытания в личной жизни и семейных отношениях. Партнер может устроить скандал, подставить или же нагрузить вас своими финансовыми проблемами. Вам предстоит сложное решение: простить или расстаться.

Не все гладко будет и в отношениях с родственниками - вероятны ссоры и конфликты. Вам следует не горячиться, а выдохнуть и спокойно разобраться в причинах конфликтов. Вам может понадобиться моральная и финансовая поддержка близких, поэтому не нагнетайте.

Дева

Астрологи говорят, что весна для вас может начаться с болезней. А виной тому - высокий рабочий ритм и нагрузки. Возможно, в спешке вы забыли позаботиться о своем здоровье.

Из-за вашей постоянной занятости могут начаться неприятности в семье или отношениях. Поэтому стоит найти баланс между работой и личной жизнью.

Скорпион

Искусные манипуляторы и опытные интриганы Скорпионы в начале марта на своей собственной шкуре смогут испытать все "прелести" чужих интриг. Поэтому придержите свое искусство плетения интриг и сплетен и сосредоточьтесь на решении конфликтов.

Ищите компромиссы и не давите авторитетом, но помните и о своих интересах. В начале марта может возникнуть ситуация, когда придется делать выбор между собственными интересами и интересами близкого человека.

Козерог

В начале марта вероятны проблемы со здоровьем. Но в этот период возможно обострение заболеваний или же сезонная простуда. Не запускайте болезни, так как пренебрежение здоровьем может сильно отразиться на вашей дальнейшей жизни.

Также Козерогам следует проверить свой круг общения и фильтровать новые знакомства. Не исключено, что среди них затесался мелкий жулик или авантюрист, который может втянуть вас в неприятную историю.

Ранее мы также писали, какие женщины среди знаков Зодиака считаются астрологами самыми опасными.

Также сообщалось про три идеальные пары по знаку Зодиака, союз которых создан на небесах.

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