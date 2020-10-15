Ждать или не ждать? Синоптик рассказал, будет ли в Украине зимой снег

Погода зимой в Украине будет аномально теплой из-за глобального потепления. Сильных морозов ждать не стоит. Также не стоит ожидать и большого снега. Об этом заявил народный синоптик Сергей Деркач. Он рассказал, что снег порадует его любителей только перед Новым годом.

"В декабре будет плюсовая температура как днем, так и ночью, а похолодание – только после Дня святого Никола", - сказал Сергей Деркач "Обозревателю".

По словам эксперта, последняя декада декабря будет "зимним бабьем летом" из-за аномального тепла, заморозки и снег возможны только накануне Нового года.

Свой прогноз озвучила и синоптик Татьяна Адаменко. Она считает, что зима в Украине может пройти вообще без снега. Вместо него ожидаются ледяные дожди.

Кстати, синоптик Вера Балабух прогнозирует, что этой зимой ожидается мало снега, ледяные дожди, оттепели и небольшие морозы.

Напомним, что украинские синоптики сошлись во мнении, что первый морозы в нашей стране возможны в конце октября. Все эксперты уверены, тенденция последних лет в погоде сохранится и в этом сезоне.

А тем временем в Карпатах уже выпал первый снег. На горе Поп Иван уже вовсю красуется белый покров, а температура воздуха в горах составляет - 4 градуса мороза.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики заявили об окончании "бабьего лета" и предупредили о похолодании.