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Украинцы смогут менять место прописки онлайн: ждали давно

Автор: Styler

Украинцы наконец-то смогут менять регистрацию места проживания онлайн - через портал "Дія". Функция будет доступна с 17 мая.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Радио Свобода".

"Мы запускаем прописку онлайн 17 мая на Diia Summit (публичное событие, на котором Минцифры представит новые онлайн-сервисы, - ред.), и уже после этого можно будет менять место регистрации онлайн", - сказал министр.

Прописаться онлайн можно будет как в собственном жилье, так и в арендованном.

"Если я хочу прописаться у другого человека, то этому человеку приходит оповещение, что у него кто-то хочет прописаться", - уточнил Федоров.

То есть, можно ввести адрес, и владелец квартиры просто подтвердит это электронной подписью на портале "Дія", который также заработает с 17 мая.

"Я думаю, что мы увидим интересную картину - как и где на самом деле проживают люди в Украине", - отметил министр.

По его словам, сейчас каждый третий украинец проживает не по месту своей регистрации, а миллион украинцев вообще не имеют прописки.

Кроме этого, военкоматы автоматически будут получать информацию об изменении места регистрации гражданина.

Напомним, эксперимент с электронной пропиской начался еще 1 апреля в Киеве и некоторых областных центрах. Она распространяется на детей с 14 до 18 лет. Сейчас дистанционно можно прописать к родителям детей, не достигших 14-летнего возраста.

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