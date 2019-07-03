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Не ждал пожарных: под Николаевом мужчина вынес из огня двух девочек (фото)


Под Николаевом мужчина спас соседских детей во время пожара

Под Николаевом мужчина спас двух маленьких девочек из горящего дома, пока пожарные ехали на место вызова. Ликвидировала пожар в Очакове 1 июля бригада из 8 сотрудников ГСЧС и 2 единиц техники, рассказали местные спасатели.

Сообщается, что возгорание произошло в хозяйственной постройке, пристроенной к частному жилому дому на улице Кинбурнской. 

Пожарных вызвал мужчина, который услышал треск шифера на соседском доме. Также он решил не медлить и самостоятельно поспешил на помощь. Мужчина вынес из задымленного дома двух девочек 2009 и 2012 годов рождения.

К счастью дети не нуждались в медпомощи.

 

Под Николаевом мужчина вынес из огня в доме двух девочек (Фото: mk.dsns.gov.ua)

В пресс-службе ГСЧС в Николаевской области рассказали, что площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Спасатели смогли оперативно локализовать пожар и не допустить распространения огня на дом. 

Причина пожара устанавливается.

Также правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Как сообщалось ранее, в Кировоградской области школьники остановили пожар в лесу, который чуть не закончился трагедией. Четверо школьников 6 и 8 классов, рискуя жизнью, спасли маленького мальчика от огненной ловушки.

Также мы писали о том, что на Закарпатье 11-летняя девочка, которую мать оставила за главную, пока ездила с сыном в больницу, вытянула через окно горящего дома младших братьев и сестру, а также помогла парализованному родственнику. Девочку Софию за геройский поступок в ГСЧС наградили грамотой и подарили мобильный телефон.

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