Не ждал пожарных: под Николаевом мужчина вынес из огня двух девочек (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Под Николаевом мужчина спас соседских детей во время пожара

Под Николаевом мужчина спас двух маленьких девочек из горящего дома, пока пожарные ехали на место вызова. Ликвидировала пожар в Очакове 1 июля бригада из 8 сотрудников ГСЧС и 2 единиц техники, рассказали местные спасатели.

Сообщается, что возгорание произошло в хозяйственной постройке, пристроенной к частному жилому дому на улице Кинбурнской.

Пожарных вызвал мужчина, который услышал треск шифера на соседском доме. Также он решил не медлить и самостоятельно поспешил на помощь. Мужчина вынес из задымленного дома двух девочек 2009 и 2012 годов рождения.

К счастью дети не нуждались в медпомощи.

Под Николаевом мужчина вынес из огня в доме двух девочек (Фото: mk.dsns.gov.ua)

В пресс-службе ГСЧС в Николаевской области рассказали, что площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Спасатели смогли оперативно локализовать пожар и не допустить распространения огня на дом.

Причина пожара устанавливается.

Также правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

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