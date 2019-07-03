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Не ждал пожарных: под Николаевом мужчина вынес из огня двух девочек (фото)

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 12:31
Не ждал пожарных: под Николаевом мужчина вынес из огня двух девочек (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Под Николаевом мужчина спас соседских детей во время пожара

Под Николаевом мужчина спас двух маленьких девочек из горящего дома, пока пожарные ехали на место вызова. Ликвидировала пожар в Очакове 1 июля бригада из 8 сотрудников ГСЧС и 2 единиц техники, рассказали местные спасатели.

Сообщается, что возгорание произошло в хозяйственной постройке, пристроенной к частному жилому дому на улице Кинбурнской. 

Пожарных вызвал мужчина, который услышал треск шифера на соседском доме. Также он решил не медлить и самостоятельно поспешил на помощь. Мужчина вынес из задымленного дома двух девочек 2009 и 2012 годов рождения.

К счастью дети не нуждались в медпомощи.

 

Под Николаевом мужчина вынес из огня в доме двух девочек (Фото: mk.dsns.gov.ua)

В пресс-службе ГСЧС в Николаевской области рассказали, что площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Спасатели смогли оперативно локализовать пожар и не допустить распространения огня на дом. 

Причина пожара устанавливается.

Также правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Не ждал пожарных: под Николаевом мужчина вынес из огня двух девочек (фото)

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Как сообщалось ранее, в Кировоградской области школьники остановили пожар в лесу, который чуть не закончился трагедией. Четверо школьников 6 и 8 классов, рискуя жизнью, спасли маленького мальчика от огненной ловушки.

Также мы писали о том, что на Закарпатье 11-летняя девочка, которую мать оставила за главную, пока ездила с сыном в больницу, вытянула через окно горящего дома младших братьев и сестру, а также помогла парализованному родственнику. Девочку Софию за геройский поступок в ГСЧС наградили грамотой и подарили мобильный телефон.

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