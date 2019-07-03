Не чекав пожежних: під Миколаєвом чоловік виніс із вогню двох дівчаток (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Під Миколаєвом чоловік врятував сусідських дітей під час пожежі

Під Миколаєвом чоловік врятував двох маленьких дівчаток з палаючого будинку, поки пожежники їхали на місце виклику. Ліквідувала пожежу в Очакові 1 липня бригада з 8 співробітників ДСНС та 2 одиниць техніки, розповіли місцеві рятувальники.

Повідомляється, що загоряння сталося в господарчій споруді, прибудованій до приватного житлового будинку на вулиці Кінбурнській.

Пожежників викликав чоловік, який почув тріск шиферу на сусідському будинку. Також він вирішив не зволікати і самостійно поспішив на допомогу. Чоловік виніс із задимленого будинку двох дівчаток 2009 та 2012 років народження.

На щастя діти не потребували медичної допомоги.

Під Миколаєвом чоловік виніс із вогню в будинку двох дівчаток (Фото: mk.dsns.gov.ua)

У прес-службі ДСНС в Миколаївській області розповіли, що площа загоряння склала 6 квадратних метрів. Рятувальники змогли оперативно локалізувати пожежу та не допустити поширення вогню на будинок.

Причина пожежі встановлюється.

Також правоохоронці з'ясовують обставини події.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Як повідомлялося раніше, в Кіровоградській області школярі зупинили пожежу в лісі, яка ледь не закінчилася трагедією. Четверо школярів 6 і 8 класів, ризикуючи життям, врятували маленького хлопчика від вогняної пастки.

Також ми писали про те, що на Закарпатті 11-річна дівчинка, яку мати залишила за головну, поки їздила із сином у лікарню, витягла через вікно палаючого будинку молодших братів і сестру, а також допомогла паралізованому родичу. Дівчинку Софію за геройський вчинок в ДСНС нагородили грамотою і подарували мобільний телефон.