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Жарт вийшов з-під контролю. Український співак, який заявив, що його "бісить польська мова", поспішив виправдатись

Кирило Блєдний (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Фронтмен відомого українського рок-гурту "Пошлая Молли", Кирило Блєдний, який раніше агітував поляків "вступити у російську імперію", пояснив, що це була пародія на росіян та їхню імперськість.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram музиканта.

Виконавець швидко "перевзувся"

Свої слова про те, що поляки мають "розмовляти нормальною мовою - російською, а не своєю у*анською", артист назвав "стьобом".

Кирило Блєдний (фото: російські ЗМІ)

"Мені здавалося, що цей прикол зчитується ось так. Очевидно, що це товстенний рофл. Це ліричний герой. Це пародія на імперського росіянина. Я просто стібався. Мабуть, гумор не для всіх. Гумор некоректний у цій ситуації. Яка російська імперія? Я українець, ви знаєте мою позицію. Очевидно, що це був жарт. Вибачте за гостренький гумор", - сказав співак.

 

Однак, поки Кирило Блєдний записував виправдувальне відеозвернення, його прихильники з Польщі, які, вочевидь, не зрозуміли "приколу" співака, почали закликати організаторів відмінити гастролі "Пошлой Молли".

Що пишуть поляки

Прихильники гурту з Польші обурені заявою виконавця, закликаючи його повертатися до Москви, якщо його не влаштовує польська мова.

Кирило Блєдний (фото: російські ЗМІ)

  • Зверніть увагу. Хлопець вважає польську мову "поганою" і хоче дати 3 концерти в Польщі. Можливо, таким "артистам" не варто надавати місце?
  • Якого біса ти з України... Нащо ти тоді їхав до Польщі, якщо тобі щось не подобається? Не подобається польська мова - вали з Польщі. Все дуже просто
  • Гість, якщо вас не влаштовує польська мова, валіть до біса з Москви
  • Навіть не приїжджайте до Польщі на концерт, бо вам розмажуть обличчя. Вали до Москви
  • Валіть з Польщі, якщо вам щось не подобається! До Росії, до Москви, щоб цілувати дупу Путіну!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ЗСУ ліквідували російського режисера.

Також ми писали про те, що один з найкращих музикантів світу одягнув українську вишиванку.

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