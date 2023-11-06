Жарт вийшов з-під контролю. Український співак, який заявив, що його "бісить польська мова", поспішив виправдатись

Виконавець швидко "перевзувся"

Свої слова про те, що поляки мають "розмовляти нормальною мовою - російською, а не своєю у*анською", артист назвав "стьобом".

Кирило Блєдний (фото: російські ЗМІ)

"Мені здавалося, що цей прикол зчитується ось так. Очевидно, що це товстенний рофл. Це ліричний герой. Це пародія на імперського росіянина. Я просто стібався. Мабуть, гумор не для всіх. Гумор некоректний у цій ситуації. Яка російська імперія? Я українець, ви знаєте мою позицію. Очевидно, що це був жарт. Вибачте за гостренький гумор", - сказав співак.

Однак, поки Кирило Блєдний записував виправдувальне відеозвернення, його прихильники з Польщі, які, вочевидь, не зрозуміли "приколу" співака, почали закликати організаторів відмінити гастролі "Пошлой Молли".

Що пишуть поляки

Прихильники гурту з Польші обурені заявою виконавця, закликаючи його повертатися до Москви, якщо його не влаштовує польська мова.

Кирило Блєдний (фото: російські ЗМІ)