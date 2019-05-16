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Жарко будет не везде: синоптик рассказала, где изменится погода

STYLERЖизнь    16.05.2019 - 19:37
Жарко будет не везде: синоптик рассказала, где изменится погода
Погода в Украине 17 мая - синоптик рассказала о дождях (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в последний рабочий день удивит украинцев

Погода в Украине в пятницу, 17 апреля, принесет украинцам достаточно жаркую, как для весны, погоду, однако в некоторых областях завтра все же пройдут дожди, а местами с грозами. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик, которая недавно сообщила о погоде на ближайшие дни, рассказала, что завтра на Юге и на Востоке будет довольно жарко. Воздух прогреется до +26... +30 градусов.

К тому же, по словам Диденко, по всей Украине будет преобладать теплая погода с температурой от +20 до +26 выше нуля.

Жарко будет не везде: синоптик рассказала, где изменится погода

Погода в Украине 17 мая - синоптик рассказала о дождях (фото: РБК-Украина)

Однако периодические дожди пройдут практически повсеместно, кроме разве что Юга, Сумщины и Харьковщины.

В столице в пятницу есть вероятность дождей с грозами при температуре +24... +26 градусов.

"Грейтесь на здоровья", - написала Наталка Диденко.

Жарко будет не везде: синоптик рассказала, где изменится погода

Погода в Украине 17 мая - синоптик рассказала о дождях (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в мае. Они предупредили, когда украинцам стоит ожидать ухудшения погодных условий.

К слову, народный синоптик Леонид Горбань сообщил о том, какой погода будет этим летом в Украине.

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