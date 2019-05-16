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Спекотно буде не всюди: синоптик розповіла, де зміниться погода

STYLERЖиття    16.05.2019 - 19:37
Спекотно буде не всюди: синоптик розповіла, де зміниться погода
Погода в Україні 17 травня - синоптик розповіла про дощі (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в останній робочий день здивує українців

Погода в Україні в п'ятницю, 17 квітня, принесе українцям доволі спекотну, як для весни погоду, однак в деяких областях завтра все ж пройдуть дощі, а місцями з грозами. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Синоптик, яка нещодавно повідомила про погоду на найближчі дні, розповіла, що завтра на Півдні та на Сході буде доволі спекотно. Повітря прогріється до +26... +30 градусів. 

До того ж, за словами Діденко, по всій Україні переважатиме тепла погода з температурою від +20 до +26 вище нуля. 

Спекотно буде не всюди: синоптик розповіла, де зміниться погода

Погода в Україні 17 травня - синоптик розповіла про дощі (фото: РБК-Україна)

Однак періодичні дощі пройдуть практично повсюди, окрім хіба що Півдня, Сумщини та Харківщини.

В столиці в п'ятницю є ймовірність дощів з грозами за температури +24... +26 градусів.

"Грійтеся на здоров'я", - написала Наталка Діденко.

Спекотно буде не всюди: синоптик розповіла, де зміниться погода

Погода в Україні 17 травня - синоптик розповіла про дощі (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, якою буде погода в Україні в травні. Вони попередили, коли українцям варто очікувати погіршення погодних умов.

До слова, народний синоптик Леонід Горбань повідомив про те, якою погода буде цим літом в Україні.

Синоптики заявили про різке погіршення погоди і загрозу затоплень Захід України накриють дощі з грозами
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