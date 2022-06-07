Жареный карась без косточек: простой способ приготовления на видео

Секреты жареного карася без костей

"Есть всего два секрета идеально пожаренного карася", - рассказывает автор видео.

Первый секрет - карбование тушки вдоль рыбины. Надо сделать частые вертикальные надрезы острым ножом вдоль спины и хвоста. Надрезы должны немножко не доходить до позвоночника.

Карбование карася (скриншот видео)

Второй секрет - большое количество масла, доведенного до высокой температуры.

Идеальное масло будет мелодично шкварчать, когда на него попадет рыба. Большое количество масла нужно для того, чтобы кости в местах карбования смогли приготовиться, и в результате стать достаточно мягкими, чтобы их не замечать.

Как отмечает автор, карась не возьмет лишнего масла.

Способ приготовления жареного карася без костей:

Берем очищенного карася

Делаем вдоль спины и хвоста вертикальные надрезы, которые на сантиметр не доходят до позвоночника

Далее мы тщательно солим рыбу

Наливаем большое количество подсолнечного масла на сковороду

Тщательно покрываем наших карасей смесью муки и черного перца

Жарим до хрустящей золотистой корочки

В результате нам останется лишь достать гребень и плавники. Никаких маленьких косточек не должно быть, только мясо, позвоночник и удовольствие!

Таким способом можно пожарить другие виды рыб семейства карповых.

Отметим, что этот способ приготовления идеален для рыбин весом до килограмма.

Как часто надо есть рыбу

Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, каждый человек - дети и взрослые - должны есть минимум две порции рыбы в неделю.

Одна порция - это 140 граммов. Но можно и больше - от двух до четырех порций, то есть 280-560 граммов в неделю.

Больше - не рекомендуется.

Почему рыба такая полезная

В Центре общественного здоровья отмечают, что рыба - это высококачественный белок. В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, витамины D и B12 (рибофлавин). Кроме этого, она богата на кальций, калий, фосфор и является источником железа, цинка, йода, магния и калия.

Исследования показывают, что употребление рыбы и морепродуктов уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Есть рыбу полезно для здоровья сердца.

Омега-3 жирные кислоты - это ненасыщенные жирные кислоты, которые могут уменьшить воспаление в организме. Кроме этого, они имеют множество преимуществ:

могут уменьшить кровяное давление и уровень триглицеридов

снижают риск инсультов и сердечной недостаточности

уменьшают нерегулярное сердцебиение

Жареные караси (фото: facebook.com/vadim.krivoruchko)