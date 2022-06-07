Жареный карась без косточек: простой способ приготовления на видео

Бывает такое, что хочется жареной речной рыбы, но сразу в памяти появляются неприятные воспоминания о множестве костей. За это большинство из нас отказывается от такого вкусного блюда.
О том, как пожарить карася без косточек, рассказывают на YouTube-канале "Одесский Липован".
"Есть всего два секрета идеально пожаренного карася", - рассказывает автор видео.
Первый секрет - карбование тушки вдоль рыбины. Надо сделать частые вертикальные надрезы острым ножом вдоль спины и хвоста. Надрезы должны немножко не доходить до позвоночника.
Карбование карася (скриншот видео)
Второй секрет - большое количество масла, доведенного до высокой температуры.
Идеальное масло будет мелодично шкварчать, когда на него попадет рыба. Большое количество масла нужно для того, чтобы кости в местах карбования смогли приготовиться, и в результате стать достаточно мягкими, чтобы их не замечать.
Как отмечает автор, карась не возьмет лишнего масла.
Способ приготовления жареного карася без костей:
В результате нам останется лишь достать гребень и плавники. Никаких маленьких косточек не должно быть, только мясо, позвоночник и удовольствие!
Таким способом можно пожарить другие виды рыб семейства карповых.
Отметим, что этот способ приготовления идеален для рыбин весом до килограмма.
Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, каждый человек - дети и взрослые - должны есть минимум две порции рыбы в неделю.
Одна порция - это 140 граммов. Но можно и больше - от двух до четырех порций, то есть 280-560 граммов в неделю.
Больше - не рекомендуется.
В Центре общественного здоровья отмечают, что рыба - это высококачественный белок. В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, витамины D и B12 (рибофлавин). Кроме этого, она богата на кальций, калий, фосфор и является источником железа, цинка, йода, магния и калия.
Исследования показывают, что употребление рыбы и морепродуктов уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Есть рыбу полезно для здоровья сердца.
Омега-3 жирные кислоты - это ненасыщенные жирные кислоты, которые могут уменьшить воспаление в организме. Кроме этого, они имеют множество преимуществ:
Жареные караси (фото: facebook.com/vadim.krivoruchko)
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