ru ua
Сб, 23 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Как приготовить обалденный десерт за 15 минут: легкий пошаговый рецепт

Новина українською →
Суббота 23 октября 2021 21:01
Как приготовить обалденный десерт за 15 минут: легкий пошаговый рецепт Фото: Как приготовить молочные шарики за 15 минут (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Легкий и воздушный десерт из минимального количества ингредиентов порадует ваших близких в холодный день. Такой десерт можно приготовить вместе с детьми и совсем недавно этот рецепт стал очень популярным в TikTok.

Как приготовить молочные шарики буквально за 15 минут – читайте в материале ниже.

Ингредиенты:

  • Кукурузный крахмал 60 г
  • Сахар 30 г
  • Молоко 170 мл
  • Соль – щепотка
  • Декор или вкусовые добавки – по желанию

Способ приготовления

Возьмите сахар, щепотку соли и кукурузный крахмал. Смешайте их в одной емкости. Молоко немного нагрейте и добавьте теплым к смеси. Перемешайте до полного растворения всех ингредиентов.

Кстати, вместо кукурузного крахмала можно использовать рисовую муку.

Полученную смесь выливаем через сито в сотейник или кастрюлю с толстым дном. Комочков быть не должно. Ставим на огонь и при постоянном помешивании доводим смесь до однородной массы. Она должна быть эластичной и густой.

После этого выкладываем массу на тарелку или миску и даем немного остыть. Когда масса остынет до комфортной для рук температуры, начинаем вымешивать.

Масса должна напоминать пластилин. Скручиваем из него идеальные шарики и оформляем их посыпками или украшениями. Можно использовать пищевые красители и ароматизаторы, чтобы разнообразить. Также можно шарики обвалять в кокосовой стружке, какао или мелко натертых орехах.

Как приготовить молочные шарики за 15 минут

Напомним, ранее мы писали о том, что Евгений Клоптенко поделился рецептом оладий из тыквы.

А также рассказывали о том, как приготовить самый полезный осенний суп – его едят во многих странах мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
Праздник 23 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 23 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела