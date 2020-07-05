Жара станет опасной для жизни: какие регионы пострадают

Погода в Украине 5 июля отметится аномально высокими показателями тепла – в южных регионах уровень жары достигнет +39 градусов. При этом в западных и центральных областях температуры редко будут выходить за рамки +25… +30 градусов. При этом многие области в воскресенье накроют ливневые дожди. Детальный прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Как сообщают синоптики, циклон накроет Житомирскую, Винницкую, Черкасскую, Киевскую, Черниговскую, Одесскую, Полтавскую, Сумскую и Кировоградскую области. При этом сильных порывов ветра не ожидается – 5-10 м/с.

Теплее всего 5 июля будет на юге и востоке Украины, где уровень тепла поднимется до +34… +39 градусов. В западных областях будет прохладнее всего – от +25 до +29 градусов в течение дня. В центральных градусники поднимутся до +28… +32 градусов. В южных и восточных областях будет жарче всего – уровень тепла поднимется до +34… +39 градусов.

Погода в Украине 5 июля будет жаркой и дождливой (карта: meteo.gov.ua)

Также синоптики предупреждают, что 5 июля в восточных, южных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Стоит напомнить, что ранее мы писали, в какие области вернется жаркая погода.