Жара спадет, но будут дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине

Погода в Украине 2 августа во многих областях Украины будет дождливой. При этом в западной части страны температура воздуха снизится до +23+25 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра .

В Западных областях ожидаются небольшие осадки. Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Луцкой и Ровенской областях +23+25. В Черновицкой области +27+29, в Закарпатской области +25+27.

На севере дождь, но будет жарко. В Черниговской области +29+31, в Сумской области +30+32.

В центральных регионах также дождь. В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях +31+33.

На востоке дождь будет только в Харьковской области. При этом здесь будет очень жарко +33+35 градусов. В Луганской и Донецкой областях без осадков и +34+36 и +33+35.

В южных областях дожди пройдут в Одесской (+31+33) и Николаевской (+32+34) областях. В Херсонской и Запорожской областях +33+35.

В Крыму без осадков. Температура воздуха на полуострове составит +31+33.

В Киеве дождь. При этом будет жарко +29+31. Ветер южный 7-12 м/с.

Погода в Украине 2 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)