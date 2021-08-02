Спека спаде, але дощитиме: синоптики розповіли про погоду в Україні

Погода в Україні 2 серпня в багатьох областях України буде дощовою. При цьому в західній частині країни температура повітря знизиться до +23+25 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру .

У Західних областях очікуються невеликі опади. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Луцькій та Рівненській областях +23+25. У Чернівецькій області +27+29, у Закарпатській області +25+27.

На півночі дощ, але буде спекотно. У Чернігівській області +29+31, в Сумській області +30+32.

У центральних регіонах також дощ. У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях +31+33.

На сході дощ буде лише в Харківській області. При цьому тут буде дуже жарко +33+35 градусів. У Луганській і Донецькій областях без опадів і +34+36 і +33+35.

У південних областях дощі пройдуть в Одеській (+31+33) і Миколаївській (+32+34) областях. У Херсонській і Запорізькій областях +33+35.

У Криму без опадів. Температура повітря на півострові становитиме +31+33.

У Києві дощ. При цьому буде жарко +29+31. Вітер південний 7-12 м/с.

Погода в Україні 2 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)