Жара и сильные грозы: синоптики рассказали, где погода будет бушевать

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в среду будет опасной для жителей нескольких областей

Погода в Украине в среду, 19 июня, не порадует жителей прохладой и спокойным умеренным теплом. Часть областей окажется в зоне грозовых дождей, а температура будет держаться от +30 градусов и выше.

Погода на востоке страны будет неоднозначная. В Харьковской, Полтавской областях, а также в Днепре будет сухо, осадки не предполагаются. В Луганской и Донецкой областях пройдут грозы, возможно усиление ветра. Дневная температура воздуха составит +28 +31 градус, ночью будет прохладнее, +17 +19 градусов.

Южные области накроет грозами. Днем ожидается от +29 до +31 градусов, ночью от +17 до +21 градуса. В Крыму без осадков, днем солнечно. Температура воздуха днем +29 +31 градус, ночью ожидается +17 +19 градусов.

На севере Украины будет солнечно, осадки не прогнозируются. Днем воздух прогреется до +28 +30 градусов, ночью ожидается +17 +19 градусов.

Западные области также будут в зоне грозовых дождей. Небольшие грозы и ливни возможны по всему региону. Температура воздуха днем составит +27 +29 градусов, ночью будет прохладно, от +15 до +19 градусов.

В центральной части осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +28 +30 градусов, ночью от +17 до +19 градусов.

В Киеве 19 июня будет солнечно и сухо, без осадков. Дневная температура воздуха составит +28 +30 градусов, ночью опустится до +18 +20 градусов.

Погода в Украине 19 июня

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказала, когда в Украине опустится температура воздуха.

А также рассказывали о том, что жуткая гроза превратила Львов в Венецию.