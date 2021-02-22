Жан Беленюк по запаху подмышек определяет людей, переболевших COVID-19

Народный депутат и украинский боксер Жан Беленюк обнаружил у себя новую суперспособность, которая проявилась после коронавируса. Он утверждает, что может обнаружить COVID-19 у другого человека по запаху.

Об этом Жан Беленюк написал на своей странице в Facebook.

"Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19 по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок", - заявил Жан Беленюк.

Он спросил у своих подписчиков, замечали ли они похожие признаки и сообщил, что готов даже отправиться на шоу талантов.

"Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має таланти", - добавил нардеп.

Скриншот

Как отреагировали в сети

Публикация Беленюка вызвала неоднозначную реакцию в социальной сети, и украинцы начали критиковать нардепа. Хотя нашлись и те, кто признал - проблемы с обонянием после болезни присутствуют.

Ну да, нюхать чужие подмышки – это суперспособность. Чем бы еще занимались народные депутаты Украины…

Есть такое, но не чеснок. А больше какая-то химоза.

Запах человека действительно меняется в зависимости от перенесенных и текущих заболеваний.

Да, это суперспособность. Не потеряйте ее, развивайте. Я сам не болел, но слышал, что кал тоже по-разному воняет у тех, кто переболел. Расскажете, так ли это. Спасибо.

Главное, чтобы спарринг-партнер различал запахи.

Как к вам записаться на прием? Какие расценки на понюхать?

А можно поподробнее? Хочу сделать самотест, а там авось и бизнес налажу.

Одно успокаивает – теперь хоть вампиры нам не страшны.

Ну наконец-то прорыв в диагностике.

Беленюк не шутит?

А вот ученые говорят, что искажение запахов у тех, кто перенес коронавирус – не миф. Британский специалист Нирмал Кумар заявил, что некоторые пациенты жалуются на отвратительный запах рыбы, серы или сладковатый неприятный запах.

По словам ученого, такое проявление болезни может быть достаточно долгосрочным последствием. Это явление называется паросмия и чаще всего встречается у молодых людей и медработников, которые перенесли COVID-19.

Профессор считает, что появление такой симптоматики может быть связано с нейротропическими свойствами коронавируса, который воздействует на нервы полости носа, нарушая их работу.